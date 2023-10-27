Филипп Киркоров спровоцировал слухи о свадьбе кольцом на безымянном пальце

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 221 0

Народный артист признался, что нашел даму сердца, хотя до сих пор никто ее не видел. Неужели тайная свадьба?

Филипп Киркоров спровоцировал слухи о свадьбе кольцом на безымянном пальце

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

Читайте нас в: Дзен Новости

Вот уже год народный артист РФ Филипп Киркоров счастлив в объятиях загадочной избранницы. К 56 годам, как недавно рассказал певец, он встретил наконец свою судьбу. По словам исполнителя, он уже перевез новую хозяйку в свой роскошный особняк под Москвой.

Для нее Киркоров творит, для нее преображается — он перенес несколько пластических операций, чтобы выглядеть моложе и нравиться любимой женщине. К великому сожалению поклонников, никто таинственную незнакомку до сих пор не видел. А она, возможно, уже не просто покорительница сердца поп-короля, а его законная жена! В светских хрониках активно обсуждают слухи о свадьбе!

Сейчас Киркоров и его звездные коллеги Михаил Галустян и Ольга Бузова (и даже ее бывший бойфренд Давид Манукян) снимаются в новом реалити-шоу, работа ведется в Китае. Как сообщается в материале портала Super.ru, народный артист не прячет кольца на безымянном пальце, журналисты сумели даже сделать фото! Артист оберегает от внимания прессы личную жизнь, так что публике остается только терпеливо ждать подтверждения бракосочетания.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Любовь Успенская заявила, что Филипп Киркоров звал ее замуж.

-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

21:53
В Новосибирске пациент психбольницы напал на медика и сбежал
21:38
«Ночевали в больнице»: Оксана Самойлова сообщила о болезни младшей дочери
21:23
Машина с «мигалкой» столкнулась с автобусом в центре Москвы
21:11
Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски
20:58
Журналистам «Известий» помешали снять сюжет о ценах на продукты в Москве
20:46
Александр Петров показал молодую жену на отдыхе: «Какая же она красивая»

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
Просто маска, или… Может ли ИИ лишить работы профессиональных актеров
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео