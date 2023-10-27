Меган не виновата: кто на самом деле мешает примирению принца Гарри с семьей

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 258 0

Daily Mail: обиженная принцем Гарри Миддлтон против его примирения с семьей

Меган не виновата: кто на самом деле мешает примирению принца Гарри с семьей

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt

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Бразильский сериал про королевскую семью продолжается.

В том, что британский принц Гарри не был приглашен на Рождество к монаршим родственникам, виновата не его скандальная жена Меган Маркл, а невестка. Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, оказывается, никак не может простить нанесенной ей обиды. Об этом сообщается в материале Daily Mail, автор ссылается на данные королевского эксперта Дженни Бонд. Причина, конечно же, в резонансных мемуарах Гарри под названием «Запасной».

Принц буквально мечется — то публикует шокирующие факты из биографии родственников, то ждет приглашения на семейное торжество. Поговаривают, что отец бежавшего в США из Великобритании рыжего обличителя Карл III и даже его брат принц Уильям готовы простить его. Но это желание не поддерживает Кейт Миддлтон. Она смертельно обижена, поступки Гарри воспринимает не иначе как предательство.

В прошлом эти двое были очень близки, Кейт то и дело мирила буйных нравом братьев-принцев ради так называемой погоды в доме. Но после выхода в свет книги шанса на прежнее отношение у Гарри не осталось. В мемуарах он подробно описал, как холодно вела себя Миддлтон с Меган Маркл, как довела ее до слез в день свадьбы — была недовольна нарядом своей дочери Шарлотты, маленькой подружки невесты. Однажды, по словам принца, Кейт показала свое презрение, когда Меган попросила у нее блеск для губ.

«Кейт сильно удивилась, но полезла в сумочку и неохотно вытащила маленький тюбик. Мэг выдавила немного на палец и приложила к губам. Кейт поморщилась», — написал Гарри.

Когда весь мир узнал об этом, а звание народной любимицы и главного миротворца королевской семьи оказалось под ударом, Миддлтон затаила страшную обиду. И если раньше невестка звонила принцу Гарри в тайне от мужа, узнавала, как идут дела в США, то сейчас именно она стала преградой на пути к миру в Букингемском дворце.

Ранее 5-tv.ru выяснял, зачем принц Уильям поселил семью в доме с призраком.

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