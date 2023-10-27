Россия денонсировала два соглашения с Украиной

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 169 0

Какие договоренности между странами были аннулированы?

Россия денонсировала два соглашения с Украиной

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Соглашение правительств России и Украины о научно-техническом сотрудничестве прекратило свое действие. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, соглашение было подписано между странами 27 августа 1996 года и перестало действовать 15 октября 2023-го. Соглашение предполагало разработку и реализацию совместных научно-технических программ и проектов по освоению новой техники и технологий.

Утратило свою силу еще одно соглашение — по развитию пунктов пропуска на границе. Этот документ был подписан в Донецке в октябре 2011 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский лишился престижного статуса на Западе.

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