Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 26 770 0

У артистки внезапно остановилась сердце.

Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Rosseforp

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Умерла польская джазовая певица Кристина Дурис. Об этом сообщает радио RMF. У артистки в 38 лет внезапно остановилась сердце.

Отмечается, что исполнительница ушла из жизни 19 октября. При этом на проблемы со здоровьем не жаловалась — жизнь буквально кипела, еще буквально в середине месяца Дурис давала концерты. Ее смерть стала потрясением для близких, коллег и поклонников.

Дурис выступала на фестивалях по всему миру. Она пела на Java Jazz Festival в Индонезии, International Jazz Festival Praha в Чехии, Music Autumn в Словакии, Hallevik TradJazz Festival в Швеции, Ostenso Jazz Festival в Дании и на других музыкальных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла актриса Барбара Стеслович, известная по ролям в проектах «Четыре танкиста и собака» и «Преступник оставляет след».

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