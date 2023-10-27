Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет

Умерла польская джазовая певица Кристина Дурис. Об этом сообщает радио RMF. У артистки в 38 лет внезапно остановилась сердце.

Отмечается, что исполнительница ушла из жизни 19 октября. При этом на проблемы со здоровьем не жаловалась — жизнь буквально кипела, еще буквально в середине месяца Дурис давала концерты. Ее смерть стала потрясением для близких, коллег и поклонников.

Дурис выступала на фестивалях по всему миру. Она пела на Java Jazz Festival в Индонезии, International Jazz Festival Praha в Чехии, Music Autumn в Словакии, Hallevik TradJazz Festival в Швеции, Ostenso Jazz Festival в Дании и на других музыкальных мероприятиях.

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