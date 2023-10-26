Российские войска усилили натиск на восточной части зоны СВО.

Российские войска загнали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в тяжелое положение на краснолиманском направлении. Как пишет портал Onet, особенно сильное давление ВС РФ оказывают на противника в восточной части зоны СВО.

«Воюющие в районе Лимана рассказывают, что так тяжело там не было с октября прошлого года», — говорится в материале.

Украинские боевики не добились успехов в ходе своего летнего контрнаступления. Преимущество на поле боя находится на стороне России, значительно увеличившей производство вооружения. В то же время Запад стремится догнать военно-промышленный комплекс РФ, но безуспешно.

«Подлинная реальность — это паралич фронта и фиаско летнего контрнаступления», — подчеркивается в статье.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС России уничтожают боевиков Зеленского.