Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для девятилетнего Жени

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции День Добрых дел! Накануне героем нашего сюжета стал девятилетний Женя.

У мальчика — детский церебральный паралич. Он не может ходить самостоятельно, каждое движение дается ему с невыносимым трудом. Но врачи готовы поставить Женю на ноги. Для этого нужна срочная операция, а затем — курс реабилитации. Это стоит 1 миллион 129 тысяч рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 5 миллионов 164 тысячи 440 рублей. Большое вам спасибо!