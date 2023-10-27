Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для девятилетнего Жени

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У мальчика — детский церебральный паралич. Он не может ходить самостоятельно. Помочь ему может только дорогостоящее лечение.

Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для девятилетнего Жени

Фото: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции День Добрых дел! Накануне героем нашего сюжета стал девятилетний Женя.

У мальчика — детский церебральный паралич. Он не может ходить самостоятельно, каждое движение дается ему с невыносимым трудом. Но врачи готовы поставить Женю на ноги. Для этого нужна срочная операция, а затем — курс реабилитации. Это стоит 1 миллион 129 тысяч рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 5 миллионов 164 тысячи 440 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
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