«Сделать шаг в вечность»: можно ли Долину назвать легендой российской эстрады

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 676 0

Музыкальный критик Соседов: Долину нельзя назвать легендой российской эстрады

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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И за что музыканты удостаиваются столь высокого звания?

Звезду российской эстрады Ларису Долину нельзя назвать легендой. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.

Эксперт считает, что Лариса Долина великолепно поет и находится на пике своей формы. Но наклеивать ярлык легендарной исполнительницы на нее не стоит. Хотя в отечественном шоу-бизнесе часто спешат присвоить подобное звание тому или иному музыканту.

«Это тоже своего рода ярлык сейчас стал. Все стали легендами. Легендой артиста и вообще любого человека делает время. При жизни я не знаю, когда человек становится легендой. При жизни он не становится все равно. Смерть может ускорить. Но, опять-таки, человек должен быть очень значимым, должен сделать очень много для страны, для нескольких поколений. Это должно быть что-то новое. Шаг в вечность», — объясняет Сергей Соседов.

При этом музыкальный критик считает, что Лариса Долина очень твердо стоит ногами на земле. При этом артистка не летает в облаках, наоборот, ее склад ума, по мнению Соседова, скорее похож на мужской: звезда мыслит четко и расставляет все по полочкам.

«Безусловно, она может стать легендой, когда пройдет какое-то время. Но это все будет очень нескоро. Когда отстоится время, отстоятся впечатления, эмоции у зрителей. Если эти песни переживут ее, если их будут слушать и потом тоже, когда Ларисы уже не будет и нас всех не будет», — подчеркивает эксперт.

При этом, как отмечает Сергей Соседов, чтобы стать настоящей легендой, должно пройти не пять или десять лет, а почти полвека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Долина высказала отношение к Шатунову.

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