«Хотя много чего было»: кого Прохор Шаляпин считает своим истинным другом

Артист рассказал о своем самом близком товарище.

Российский исполнитель Прохор Шаляпин называет своего коллегу по цеху Дмитрия Колдуна настоящим другом, который никогда не предаст и не подведет. Об этом сообщает издание dni.ru со ссылкой на социальные сети знаменитости.

Прохор Шаляпин называет Дмитрия Колдуна настоящим другом11:44. Instagram* / shalyapin_official

Шаляпин считает, что Колдун, с которым они поддерживают отношения еще со времен участия в музыкальном проекте, является истинным воплощением мужской дружбы, и даже называет его братом. Певец опубликовал в своем личном блоге общий снимок с другом.

«С моим истинным другом как показало время, который ни разу не предал и не подвел, хотя было много чего в нашей жизни после „Фабрики“… Спасибо тебе, брат!» — подписал фотографию музыкант.

Большинство подписчиков Шаляпина оценили его искренность и пожелали ценить то, что он имеет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин ответил на скандал из-за обнаженных фото.

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