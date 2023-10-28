«Резко под воду»: как обнаруженный новый континент перевернет представление о Земле

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 116 0

Доктор наук Полеванов: обнаруженный континент вблизи Австралии мог уйти под воду

Фото, видео: www.globallookpress.com / Uwe Anspach; © РИА Новости/ РИА Новости; 5-tv.ru

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Феномен загадочной территории заставил исследователей и геологов ломать голову.

Ученые нашли свидетельства существования потерянного континента, который отделился от Австралии 155 миллионов лет назад. Сразу после обнаружения ему присвоили название Арголенд.

Доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН Владимир Полеванов объяснил 5-tv.ru, что для геологов такое открытие стало сюрпризом лишь частично. В мире существует как минимум два таких континента, один из которых уже давно известен ученым и изучен ими вдоль и поперек.

«Дело в том, что таких континентов в Тихом и Индийском океанах два. О первом знают практически все, потому что он широко рекламировался в свое время — это Лемурия, куда входят Сейшелы, отколовшиеся от Африки. Туда же входят Маврикий, а еще там есть ряд подводных возвышенностей. Это чистый континент, гранитные массивы, гранитные горы и так далее. Обычно океанические острова — это вулканы, в той или иной мере окруженные кораллами. Этот новый потенциальный континент физически отличается от другого континента составом земной коры», — говорит он.

Как отметил Полеванов, континенты от других видов сформированных земных сооружений отличает наличие континентальной коры. Найденный отделившимся от Австралии островок земли, по уверениям эксперта, вполне может сойти за континент только при наличии коры.

В противном случае его внесут в список островов. Одним из таких крупных «представителей» этой категории служит Гренландия.

«Обычно континенты вот так резко под воду не уходят. Океанические острова и все прочее уходят под воду резко, в любую секунду они рождаются и умирают. Они, можно сказать, практически живые. Любой вулканический остров может взорваться. То самое найденное, скорее всего, это что-то переходное — переходный континент, например. Можно предположить, что там аномалия, что там потенциально возможны новые открытия, новый тип коры и все прочее это факт, но для этого нужно провести детальные исследования», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, почему обнаруженные в поясе Ориона объекты нарушают теорию образования звездных систем.

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