Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски

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Алина Крылова
Алина Крылова 3 931 0

Прощание и похороны артиста состоятся в польском городе Гостынь.

Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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В возрасте 58 лет умер актер, киноменеджер, декоратор, помощник режиссера Даниэл Адамски. В Польше артист прославился своей ролью в сериале, посвященном трагедии на Чернобыльской АЭС.

Первой о болезненной утрате коллеги в соцсетях сообщила актриса Алина Рудницкая-Акоста, с которой они более двадцати лет работали в компании Joker Film. По предварительной информации, из жизни Адамски ушел еще 23 октября, но в ближайшем окружении информировать СМИ о случившемся не спешили. Что именно стало причиной случившегося, друзья также не раскрыли. 

Адамски снялся в таких фильмах и сериалах, как «Телевизионный театр», «Отец Матеуш», «Мой долг», «Чернобыль. Четыре апрельских дня» и многих других, но при жизни не гнушался и любой другой работы. В разное время Адамски трудился помощником режиссера, декоратором и киноменджером. Он также известен как режиссер детского фильма «Ящик с игрушками».

Прощание и похороны артиста состоятся в польском городе Гостынь. 

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