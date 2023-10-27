Умер актер из сериала о Чернобыле Даниэл Адамски

В возрасте 58 лет умер актер, киноменеджер, декоратор, помощник режиссера Даниэл Адамски. В Польше артист прославился своей ролью в сериале, посвященном трагедии на Чернобыльской АЭС.

Первой о болезненной утрате коллеги в соцсетях сообщила актриса Алина Рудницкая-Акоста, с которой они более двадцати лет работали в компании Joker Film. По предварительной информации, из жизни Адамски ушел еще 23 октября, но в ближайшем окружении информировать СМИ о случившемся не спешили. Что именно стало причиной случившегося, друзья также не раскрыли.

Адамски снялся в таких фильмах и сериалах, как «Телевизионный театр», «Отец Матеуш», «Мой долг», «Чернобыль. Четыре апрельских дня» и многих других, но при жизни не гнушался и любой другой работы. В разное время Адамски трудился помощником режиссера, декоратором и киноменджером. Он также известен как режиссер детского фильма «Ящик с игрушками».

Прощание и похороны артиста состоятся в польском городе Гостынь.

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