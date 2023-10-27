На Украине в Виннице школы перевели на дистанционку из-за вспышки гепатита А

На Украине в Виннице школьников перевели на дистанционное обучение из-за вспышки в городе заболеваемости гепатитом А. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Как сообщает украинское издание «Страна.ua», в одном из районов города госпитализировано уже по меньшей мере 60 человек. Среди них 14 детей. Предварительно, все пострадавшие употребляли пресную воду из разных источников. Из каких именно — устанавливает следствие. Возбуждено уголовное дело.

На Украине сообщили о госпитализации двух батальонов ВСУ из-за вспышки легионеллеза

В начале октября издание Financial Times сообщило, что врачи в одном из американских военных госпиталей на территории Германии обнаружили у боевиков ВСУ инфекцию, которая устойчива практически ко всем существующим антибиотиками и не поддается лечению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли заразиться ВИЧ от кошки.