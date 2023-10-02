«Тревожное открытие»: у боевиков ВСУ нашли устойчивую к антибиотикам инфекцию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 49 0

FТ: у раненых боевиков ВСУ найдены устойчивые к антибиотикам инфекции

«Тревожное открытие»: у боевиков ВСУ нашли устойчивую к антибиотикам инфекцию

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Myakshykov

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Тема:
Спецоперация

Число заболевших продолжает расти, однако украинское руководство закрывает глаза на проблему.

Врачи в одном из американских военных госпиталей на территории Германии обнаружили у боевиков ВСУ инфекцию, которая устойчива практически ко всем существующим антибиотиками и не поддается лечению ими. Об этом пишет издание Financial Times.

«Врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам», — пишут авторы.

У госпитализированных в европейские больницы украинцев все чаще фиксируют эту инфекцию. Особенно участились случаи ее появления у раненных в последнее время. Медики связывают это с токсичными веществами, которые содержатся в пулях, и глубокими ранами. Предположительно, источниками инфекций могли быть и украинские госпитали.

Авторы выражают свою обеспокоенность в связи с тем, что киевский режим закрывает глаза на риски для здоровья граждан. Уточняется, что властей приоритетнее экономические и политические вопросы, а не тема здравоохранения.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Великобритания передала Украине танки с ядовитым асбестом.

Тема:
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