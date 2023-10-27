Машина с «мигалкой» столкнулась с автобусом в центре Москвы

Пострадали четыре человека.

Крупное ДТП с автобусом и авто с «мигалкой» произошло в пятницу вечером на Таганской улице в центре Москвы. По данным 5-tv.ru, пострадали по меньшей мере четыре человека. Также в нашем распоряжении появились кадры с места аварии.

В департаменте транспорта столицы уточнили, что ДТП произошло около 20:10. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением и влетел в автобус.

«В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и два пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в дептрансе.

На месте работают экстренные службы.

Сегодня Москву неожиданно замело снегом. Водителям следует быть внимательнее на дорогах ввиду погодных условий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как быстро выбраться из горящего автомобиля.