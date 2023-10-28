Новая любовь в 60 лет: долгий путь к счастью Валентина Смирнитского

Народный артист России уверен, что женился в последний раз, ведь, наконец, встретил «ту самую».

Легендарный Портос из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» уверен, что привычка жениться возникла из-за его порядочности. Первый раз он отправился в ЗАГС в 1963 году с однокурсницей по Щукинскому училищу Людмилой Пашковой.

Их студенческий брак был обречен с самого начала, ведь к семейной жизни оба были не готовы. После института они хотели чего-то добиться и с головой ушли в карьеру. Тогда и стало понятно, что общего у них не так уж и много. Пара мирно рассталась. Но для себя народный артист России решил, что жена-актриса — это плохо.

После развода он почти восемь лет ходил в холостяках. Романы были, но серьезных отношений он не заводил, пока на вечеринке у общих друзей не встретил переводчицу с немецкого и польского Ирину Коваленко. В начале 1970-х они поженились. Вскоре у них родился сын Иван.

Супруги получили квартиру. Казалось бы — живи и радуйся, но после выхода на экраны «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» актера полюбила вся страна. Женщины не давали ему прохода, а «добрые люди» постоянно напоминали об этом Ирине. Тогда супруга сильно обиделась на него. А тут еще за ней начал ухаживать молодой поэт, и брак затрещал по швам.

Их сыну было всего шесть, когда они развелись. Мальчик рос под присмотром бабушки, пока молодые родители устраивали свою личную жизнь.

Долгое время Смирнитский не интересовался проблемами своего ребенка. Когда в 1990-м году ему позвонила Ирина и сообщила, что у Вани передозировка запрещенными веществами, актер был ошарашен. С тех пор он стал бороться за жизнь сына — искал ему лучших врачей, клиники, водил на консультации. Но все было бесполезно. Как только парень выходил из больницы, снова шел к дилерам, которые жили в доме напротив.

В то время он был женат третий раз на экономисте Еленой Шапориной. Она была старше его на семь лет, но разница в возрасте не чувствовалась. Идиллия продолжалась 15 лет. Из-за проблем с сыном ему как никогда, тогда нужна была поддержка, но он ее не получил.

Валентин понял, что их с Еленой отношения изжили себя, и подал на развод. В 57 лет он ушел в общежитие с одним чемоданом, но ни о чем не жалел — решил начать жизнь с чистого листа.

Спустя год он встретил главную любовь своей жизни. Актер часто выступал в Театре Луны. Там он и познакомился с Лидией Рябцевой, которая была моложе его на 17 лет. Она работала в театре заместителем директора. Это был служебный роман, плавно перетекший в супружество.

Ситуация с сыном тоже стала вроде налаживаться. Он прошел лечение в реабилитационном лагере во Франции и вернулся другим человеком. Поступил в Тимирязевскую Академию, женился. У Смирнитского отлегло от сердца — кажется, спасли.

На гастроли в Америку он отправился с легким сердцем. И тут звонок от невестки. Она сообщила, что Вани больше нет — умер от передозировки. Новость пришла в день похорон, приехать проститься с сыном он не смог. Ване было всего 26 лет, и Валентин до сих пор винит себя, что упустил сына.

Четвертый брак стал для Смирнитского спасением. В 2004 году в День всех влюбленных они с Лидией поженились. Первое время он очень боялся, а вдруг снова не получится? Но опасения оказались напрасными, пара вместе уже 18 лет. За эти годы они стали родными людьми.

Валентин Георгиевич признается — этот союз стал для него настоящей радостью. Он уверен, что женился в последний раз, ведь, наконец, встретил «ту самую».

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