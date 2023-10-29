«Искала лекции по вирусологии»: Константинова рассказала, как готовится к съемкам

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 24 0

Актриса Любовь Константинова изучала вирусологию перед съемками в сериале

«Искала лекции по вирусологии»: Константинова рассказала, как готовится к съемкам

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Актриса раскрыла секрет хорошей игры. В чем кроется успех на самом деле?

Актриса Любовь Константинова очень ответственно относится к своей работе. В каждом творческом проекте она выкладывается на максимум. Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию 7Дней.ru.

Константинова всегда ответственно относится к своим ролям. Например, при подготовке к фильму «Подольские курсанты» она изучала материалы, которые оставляли медсестры, смотрела кино про Великую Отечественную войну, общалась с родственниками и слушала песни Владимира Высоцкого.

«А для „Лихорадки“ я искала лекции по вирусологии, в которых было сложно что-либо понять, не получив образования. Но в кадре актеру, как мне кажется, всегда нужно одно — право говорить на эту тему. Ты должен жить и дышать этой профессией. И очень важно было добиться подлинности в диалогах, выстроить общение с другими персонажами. Сказать, что мы были на связи постоянно с режиссером и с другими актерами, — не сказать ничего», — сказала Константинова.

А вот для фильма «Праведник» актриса читала более современную литературу и смотрела новые фильмы. Но это ерунда, по сравнению с тем, что специально для своей роли ей пришлось выучить идиш (еврейский язык германской группы — Прим.ред.). Но Константиновой это занятие приносило только радость. Ей очень нравится расширять свои горизонты.

Также актриса вспомнила свои студенческие годы. Тогда она и поняла, что самое важное в профессии театрала.

«Сохранять и сохранить свою индивидуальность, это я сейчас уже понимаю. Ведь самое уникальное в актере — его природа. Не похожая ни на кого», — заявила Константинова.

Она добавила, что ей кажется, что актеру важно не потерять себя, приобретая знания о профессии.

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