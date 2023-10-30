МО РФ: два украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Два украинских безэкипажных катера обнаружены в Черном море, тут же было нанесено огневое поражение по всему району обнаружения. Об этом сообщает Министерство обороны России.

На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мер.