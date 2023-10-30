МО РФ: два украинских безэкипажных катера уничтожены в Черном море
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На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мер.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Hashem Zimmo
Два украинских безэкипажных катера обнаружены в Черном море, тут же было нанесено огневое поражение по всему району обнаружения. Об этом сообщает Министерство обороны России.
На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мер.
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