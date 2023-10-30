«Вертолет не поможет»: в Киеве сообщили о бунте украинцев против Зеленского

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 787 0

Экс-советник Кучмы Соскин: украинцы отказываются идти в ВСУ из-за Зеленского

«Вертолет не поможет»: в Киеве сообщили о бунте украинцев против Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Christine Olsson

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Украине не остается иного выхода, как заключить мир до наступления Нового года.

Украинцы восстают против своего президента Владимира Зеленского, когда отказываются вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Этой информацией поделился экс-советник президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в своем шоу на платформе YouTube.

«Средств для прорыва нет. Мужчин для прорыва тоже нет. Мужчины говорят: „Знаете, ребята, вы сами там давайте“», — сообщил он.

По словам чиновника, простой народ не готов ради Зеленского становиться классическим пушечным мясом. По факту у Зеленского остался только один вариант — отменять военное положение, иначе ему уже «ничего не поможет».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский скрывает жуткую правду о провалах ВСУ на фронте.

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