Не оставил мокрого места: соцработник всухую разгромил Шаляпина в эфире федерального шоу

Певец стал приглашенной звездой в песенном конкурсе, но проявить себя не смог.

Держать тело в форме и выглядеть молодым в уважаемом возрасте довольно непросто. Но еще сложнее бывает развить в себе талант, который будет приносить нешуточные деньги. В свое время Прохору Шаляпину это удалось: вот уже не первый год артист колесит по стране с гастролями, собирая аншлаги на своих мероприятиях.

В свой плотный график Шаляпин сумел внести и участие в нашумевшем песенном проекте на федеральном канале. Дипломированный артист схлестнулся с соцработником Владиславом Синицыным. Музыкальный руководитель центра социальной помощи до последнего не знал, кто достанется ему в качестве оппонента, а когда стало известно, что это будет Шаляпин, то порядком оторопел.

Впрочем, громкое имя и царский образ, в котором Шаляпин появился перед публикой, победу одержать ему не помогли. Музыкальная дуэль закончилась абсолютным поражением Прохора со счетом 5:0.

Уже позже жюри отдали дань уважения эффектному облику Шаляпина, подчеркнув, что к столь неожиданному появлению его обязывает образ и имидж. Но и дополнительные атрибуты не спасли бы певца от поражения.

«Вышел на сцену такой тамбовский Влад Кадышев, как дал и зажег. И, конечно, ваша профессия еще к этому призывает и то, что вы делаете это по-честному, это заметно. Вы первыми аккордами подняли весь зал», — обратился к звездному участнику спортивный комментатор Денис Казанский, приглашенный в качестве почетного члена жюри.

Триумфальная победа позволила соцработнику пройти в финал: он будет бороться за победу в шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, кого Прохор Шаляпин называет своим истинным другом.