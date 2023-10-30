Из Франции депортируют 39 россиян, «приверженных к радикальному исламу»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 51 0

Из Франции депортируют 39 россиян, приверженных к радикальному исламу

Из Франции депортируют 39 россиян, «приверженных к радикальному исламу»

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Об этой процедуре уже уведомили российскую сторону.

Власти Франции начнут процедуру депортации 39 россиян, подозреваемых в приверженности к радикальному исламу. Об этом сообщили в МВД страны.

Так, в ведомстве уточнили, что в настоящий момент Франция ждет согласия от России в приеме граждан, соответствующее письмо было направлено на минувшей неделе, добавил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RMC.

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. <…> Власти РФ дали ответ, идентифицировав этих граждан. Мы начнём процедуру их депортации, как только власти РФ дадут согласие их принять», — сказал Дарманен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как силовики задержали в Севастополе россиянина, подозреваемого в государственной измене.

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