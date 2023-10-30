Из Франции депортируют 39 россиян, «приверженных к радикальному исламу»

Об этой процедуре уже уведомили российскую сторону.

Власти Франции начнут процедуру депортации 39 россиян, подозреваемых в приверженности к радикальному исламу. Об этом сообщили в МВД страны.

Так, в ведомстве уточнили, что в настоящий момент Франция ждет согласия от России в приеме граждан, соответствующее письмо было направлено на минувшей неделе, добавил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в эфире радиостанции RMC.

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. <…> Власти РФ дали ответ, идентифицировав этих граждан. Мы начнём процедуру их депортации, как только власти РФ дадут согласие их принять», — сказал Дарманен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как силовики задержали в Севастополе россиянина, подозреваемого в государственной измене.