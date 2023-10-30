Поцелуй на вылет: экс-президента федерации футбола Рубиалеса отстранили от должности

Причиной стал инцидент, произошедший во время церемонии награждения два месяца назад.

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на три года, сообщает пресс-служба спортивной организации.

Как говорится в сообщении ФИФА, Рубиалес может в десятидневный срок запросить мотивированное решение, которое в таком случае будет впоследствии опубликовано. Его можно будет обжаловать в апелляционном комитете ФИФА.

В пресс-службе подчеркнули, что организация осуждает любые действия против неприкосновенности всех людей.

Глава REEF 20 августа не совладал с эмоциями и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо прямо на футбольном поле после победы на женском чемпионате мира, надев на нее медаль. Несмотря на то, что сама футболистка отнеслась к ситуации с юмором и назвала ее «проявлением дружбы», общественность осудила действия Рубиалеса. Позже он публично извинился за свой поступок и заявил о готовности вынести урок из этой ситуации.

После этого ФИФА начала расследование инцидента. На фоне этих событий мать Рубиалеса, отстраненного от должности по обвинению в сексуальном насилии, заперлась церкви и объявила голодовку. Сам Рубиалес 10 сентября ушел с поста президента REEF.

Ранее 5-tv.ru писал, что Чемпионат мира по футболу в 2030 году впервые в истории будет проходить сразу на трех континентах.