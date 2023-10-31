Неужели, суицид? Вскрылись новые подробности смерти Мэттью Перри

На установление причин смерти актера понадобятся месяцы.

Загадочная смерть звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри вызывает все больше вопросов. По одной из версий, у 54-летнего актера остановилось сердце, когда он находился в своем любимом джакузи. Якобы виной всему двухчасовая игра в теннис перед этим.

Однако теперь выясняется, что актер был в глубокой депрессии и пытался воссоединиться со своей бывшей девушкой. Возможно, что актер решил сам уйти из жизни. Официальных данных по-прежнему нет, хотя все произошло еще в субботу.

Сейчас и вовсе приходят сообщения, что на установление причин смерти актера понадобятся месяцы, столько нужно на токсикологические экспертизы и чтобы изучить медицинские препараты, которые Перри хранил дома.