Неужели, суицид? Вскрылись новые подробности смерти Мэттью Перри
Причиной смерти Мэттью Перри может быть самоубийство
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman; 5-tv.ru
На установление причин смерти актера понадобятся месяцы.
Загадочная смерть звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри вызывает все больше вопросов. По одной из версий, у 54-летнего актера остановилось сердце, когда он находился в своем любимом джакузи. Якобы виной всему двухчасовая игра в теннис перед этим.
Однако теперь выясняется, что актер был в глубокой депрессии и пытался воссоединиться со своей бывшей девушкой. Возможно, что актер решил сам уйти из жизни. Официальных данных по-прежнему нет, хотя все произошло еще в субботу.
Сейчас и вовсе приходят сообщения, что на установление причин смерти актера понадобятся месяцы, столько нужно на токсикологические экспертизы и чтобы изучить медицинские препараты, которые Перри хранил дома.
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