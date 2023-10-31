«Мы можем остаться без страны»: боевик ВСУ предрек крах Украины
Солдат нацбата ВСУ Ябчанка предрек потерю Украины
Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH
По мнению украинского боевика, страну ждет неминуемое, если каждый ее гражданин не примет участие в конфликте лично.
Украинцы рискуют потерять свою страну, если не будут принимать участие в конфликте. Такое мнение в интервью на Youtube выразил солдат нацбата Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.
«Поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», — заявил он.
Высокий шанс тотальной мобилизации должен держать в голове каждый гражданин, подчеркнул Ябчанка. Чтобы не допустить самых страшных итогов, украинцы должны приложить свою руку к происходящему. Также националист призвал финансировать ВСУ, хотя это должны были делать власти страны из финансов, выделенных странами "коллективного Запада".
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну, а также начали накачивать Украину финансами и вооружением.
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