На воевавшего в рядах ВСУ уроженца Тверской области завели дело о госизмене

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 70 0

Мужчина попал в российский плен в ходе боестолкновения в одном из районов ЛНР.

На воевавшего в рядах ВСУ уроженца Тверской области завели дело о госизмене

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность уроженца Тверской области. Мужчина воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако попался в руки к российским силам во время боевых столкновений в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в региональном управлении федеральной службы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за государственную измену, совершенную в форме перехода на сторону противника. По данным ФСБ, боевик выполнял обязанности замначальника штаба одного из подразделений теробороны ВСУ.

«Мужчина был задержан в ходе боестолкновения в одном из районов ЛНР», — уточнили в ведомстве.

В управлении ФСБ по Тверской области отметили, что расследование с целью составления полной картины преступления продолжаются. Сотрудники службы проводят следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кемеровской области задержан местный житель, участвовавший в кибератаках на Россию с Украины. Фигурант поддерживал связь с киевским режимом с помощью мессенджера и действовал в интересах противника.

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