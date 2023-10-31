Потеряет интерес или разозлится: о чем женщине не стоит говорить с мужчиной

Представители сильного пола порой слышат от своих партнерш множество лишней и ненужной информации.

Мужчины в отношениях не всегда хотят слышать то, о чем говорят их вторые половинки. О чем женщинам не стоит общаться при возлюбленном, изданию «Страсти» рассказала эксперт по коммуникациям, психолог Таня Василькова.

Публичные претензии

Психолог напоминает, что никому не нравится, когда в присутствии посторонних кто-то начинает обсуждать его недостатки. Разумеется, это касается и мужчин, которые находятся в отношениях с дамой.

Если его женщина в кругу близких вдруг перебивает своего партнера, предъявляет ему претензии или указывает на ошибки, это может негативно сказаться на отношениях. Лучше, если какие-то нюансы пара обсудит наедине, даже если в компании казалось, что мужчина, например, привирает или просто объясняет что-то не совсем правильно.

Поговорим о бывших

Вопреки сложившемуся, но ничем не подкрепленному мнению, женщине не стоит в негативном ключе отзываться о своих бывших возлюбленных. Психолог Василькова считает, что в таком случае мужчина автоматически будет представлять, что при окончании отношений его дама так же нелестно пройдется и по нему.

Не супруг, но отец

Необходимо избегать злословий о бывшем муже, с которым у женщины есть общий ребенок. По словам психолога, это может отразиться на отношениях ребенка и нового мужчины.

«Мужчина смотрит на ребенка через призму того, как его женщина относится к отцу ребенка. Если он понимает, что ее кто-то обижал, кто-то был с ней несправедлив, то у него будет копиться внутренний негатив из-за несправедливости и сопереживания за свою любимую женщину», — объясняет Василькова.

Сугубо женское

Психолог отмечает, что исключительно дамские разговоры о магазинах, журналах мод и косметике, а также сплетни совершенно не интересуют мужчину. Подобное вызывает у него скуку и уж точно не повышает интерес к женщине.

Лучше выбирать темы более емкие и содержательные, например, новости о карьере или каких-то обучающих курсах. Также, по мнению Васильковой, не стоит говорить мужчине, что и как он должен делать, и рассказывать о негативной оценке их пары кем-то другим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему мы все время выбираем тех, с кем страдаем.