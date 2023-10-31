На Украине стали меньше доверять Зеленскому и новостям телемарафона

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди его сограждан упал на 15% за прошедшие полтора года. Также украинцы стали меньше доверять информации из единого новостного телемарафона «Единые новости». Данные об этом представил Киевский международный институт социологии (КМИС) по итогам проведенного исследования.

Число недоверяющих телемарафону украинцев выросло в три раза по отношению к маю прошлого года. Сейчас «Единым новостям» доверяют менее половины опрошенных — 48%.

Количество недоверяющих украинскому лидеру граждан в мае 2022 года составляло 7%. За полтора года их число выросло. Сейчас Зеленскому не доверяют уже 22% опрошенных.

Отмечается, что социологическое исследование было проведено методом телефонных интервью. Опрошены были в общей сложности 1,2 тысячи украинцев, проживающих в разных регионах Незалежной. КМИС допускает погрешность, однако она, по данным института, не превышает 2,4%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленскому сообщили неутешительные новости об Одессе и Харькове.