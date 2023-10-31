«Это произойдет»: Зеленскому сообщили неутешительные новости об Одессе и Харькове

На Западе раскрыли, почему российская сторона продолжает боевые действия и когда их закончит.

Президент РФ Владимир Путин не хочет продолжать боевые действия с соседями, однако ему важно остановить притеснение русских. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

По словам эксперта, российская сторона завершит спецоперацию после возвращения под свой контроль исторически российских земель. Также Путину важно, чтобы Украина стала нейтральным государством, считает Макгрегор.

«Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем», — отметил он в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

При этом, обратил внимание бывший советник Пентагона, Путин не заинтересован в войне с НАТО или западными странами. Однако закрывать глаза на происходящее на Украине он не может — российский президент не позволит своей стране оказаться под угрозой из-за превращения Незалежной в «крепость американского влияния».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали число утраченных ВСУ танков Leopard 2.