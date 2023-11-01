Автобус насмерть раздавил водителя в Москве

В Москве водитель попал под колеса своего автобуса. Авария произошла на конечной остановке, когда все пассажиры уже покинули салон.

Водитель автобуса в Москве грубо нарушил технику безопасности. Он вышел из кабины автобуса, не включив ручной тормоз, и многотонная машина неожиданно покатилась прямо на него.

Остановил движущуюся махину только металлический забор у дороги, но аварии уже было не миновать. От полученных травм мужчина из Москвы скончался на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом ДТП в Москве с участием автобуса. Авария случилась вечером на Таганской улице: машина с «мигалкой» столкнулась с общественным транспортом. Пострадали по меньшей мере четыре человека. Предварительно, авария произошла из-за того, что водитель легковушки не справился с управлением и влетел в общественный транспорт Москвы.