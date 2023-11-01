«Он дед инсайд, чел»: что из себя представляет сленг молодежи и умрет ли он

Стоит ли взрослому поколению так резко оценивать это в целом неизбежное лингвистическое явление?

Многочисленные нововведения молодежи в русский язык традиционно вызывают отторжение у более взрослого населения, а речь детей зачастую становится непонятной для окружающих. Об этом пишет издание Газета.ру.

Все эти «имба» и «имбовый», «скуф» и «сигма», «нормис» и «дед инсайд» вызывают шок. Но стоит вспомнить, что предыдущие поколения также меняли русский, что вызывало аналогичное раздражение у старшего поколения.

Однако первоначальный «кринж» от использования новых слов сменялся принятием по крайне мере части из них в нормативный вокабуляр. Лингвист Владимир Пахомов напомнил, что привычное нам прощание «пока» еще в 1950-е считалось ненормативным относительно принятого «до свидания».

Так что не стоит удивляться, если в сочинениях молодежь будет писать про «дед инсайд» Обломова, который являлся вполне себе «сигмой» и «нормисом». В конце концов, большая часть этих лингвистических феноменов отпадает как наносное, а остается лишь небольшая часть, сумевшая прижиться и пройти фильтр разношерстной социальной среды носителей русского.

Причины возникновения новояза в целом очевидны — это желание выделить для себя «лингвистическую поляну», где они будут представать хозяевами положения, не будучи привязанными к нормативности речи взрослых.

По сути, это нормальный бунт молодежи в языке, а заодно способ выстроить с помощью сленга систему распознавания «свой-чужой», ведь зачастую сленг подростков из разных дворов или районов города может различаться, четко давая понять, кто перед тобой уже по речи.

Другая причина попыток взрослеющих детей сломать словарь об коленку при помощи сленга — это проверить самих себя на владение им. Например, смогут ли они построить фразу, не прибегая к нормативному синтаксису и словарному запасу.

Так что на эти игры молодежи со сленгом стоит смотреть как на неизбежную и необходимую игру, которая во многом определит правила русского литературного языка в следующие несколько десятилетий.

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