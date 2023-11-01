Жилья будет меньше: кто и как может сэкономить при высокой ипотечной ставке

Застройщикам и покупателям придется адаптироваться к новым условиям.

Российские застройщики будут компенсировать высокие ставки по ипотеке, предлагая покупателям новые акции и сокращая объем строительства. Об этом URA.RU заявил резидент российской Гильдии риелторов Игорь Горский.

По его словам, бизнесу придется адаптироваться к новым условиям при высокой ключевой ставке, которая, как дали понять в Центробанке, сохранится надолго, а может, будет еще расти.

«Будут предложены разные программы. Они могут быть с отсрочкой платежа, с трейд-ином, когда в зачет берется объект недвижимости, различные скидки. Предполагаю, что будут достаточно активно использоваться комбинированные модели», — прогнозирует эксперт.

Специалист агентства недвижимости «Аякс» Олег Астапов отметил, что и сейчас работает достаточно много программ, упрощающих приобретение недвижимости. К примеру, особыми условиями при покупке жилья от застройщика могут воспользоваться IT-специалисты, семьи с детьми, рожденными после 2018 года, граждане, приобретающие жилье в сельской местности, дальневосточники, военнослужащие и те, кто хочет приобрести квартиру в новостройке с использованием господдержки.

Также эксперты прогнозируют изменение самого подхода к строительству. Застройщики, по их мнению, начнут меньше строить и тщательнее анализировать каждый объект.

«То есть не будет больших объемов. Рынок не позволит быть всеядным. На мой взгляд, у компаний появится специализация в выборе того или иного сегмента. Кто-то будет строить в комфорт-классе, кто-то уйдет в бизнес-класс, кто-то в сегмент апартаментов», — пояснил Горский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 ноября в России запускают еще одно льготное жилищное кредитование — арктическое. Заемщики смогут подать документы на займ под 2%. Сниженная ставка будет доступна жителям Ямало-ненецкого автономного округа, севера Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей, Коми и Карелии.