«С пацанами проще»: Матвиенко заявил о конфликтах среди участниц «Фабрики»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Продюсер «Фабрики» Матвиенко: в женских коллективах всегда сложная ситуация

«С пацанами проще»: Матвиенко заявил о конфликтах среди участниц «Фабрики»

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Правда ли, что солисткам женских групп продюсеры запрещают рожать и выходить замуж?

Продюсер группы «Фабрика» Игорь Матвиенко, создавший коллектив в 2002 году, признался, что работать с женщинами всегда непросто.

«В женских коллективах всегда самая сложная ситуация. Потому что с пацанами гораздо проще договориться. А девушки, если они что-то начинают, то…» — цитирует Матвиенко издание dni.ru.

При этом участница «Фабрики» Ирина Тонева утверждает, что за годы работы в проекте научилась не раздражаться по пустякам. Также она призналась, что никаких запретов на роды и замужество контракт с продюсером не предусматривает.

По словам психологов, представительницы прекрасного пола особенно подвержены перепадам настроения. Это бывает обусловлено дисбалансом гормонов во время менопаузы и беременности, приемом противозачаточных таблеток, отсутствием нормальной сексуальной жизни, вредными привычками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у экс-солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой умер отец.

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