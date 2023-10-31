«Путин победит»: на слушаниях в конгрессе США оценили ситуацию на Украине

Ллойд Остин: РФ победит на Украине, если США остановят поддержку Киева
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
На Западе боятся показывать усталость от Украины — слабость США станет сигналом для РФ.
Россия одержит победу на украинском театре боевых действий, если Вашингтон остановит военную и финансовую поддержку Киева. Об этом предупредил шеф Пентагона Ллойд Остин в рамках слушаний в конгрессе США.
Остин обратил внимание, что Москва одержит вверх, как только российское руководство начнет ощущать усталость Запада от украинского конфликта.
«Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда (президент России Владимир) Путин победит», -прокомментировал шеф Пентагона.
Сегодня в конгрессе состоялась встреча сенатского комитета по ассигнованиям. Заседание было посвящено обсуждению президентского запроса о выделении 106 миллиардов на оказание помощи Украине и Израилю.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в конгрессе прервали протестующие.
- 31 окт
- «Леопарды» горят, Израилю платят, Бербок позорится: самые важные события дня
- 31 окт
- Обыкновенный фашизм: командование ВСУ намеренно ударило по своим на Времьевском выступе
- 31 окт
- «За счет других»: Патрушев об использовании США украинского кризиса в свою пользу
- 31 окт
- «Никакие таблетки это не лечат»: звездный десант высадился в госпитале Бурденко
- 31 окт
- ВС РФ поразили места производства беспилотников ВСУ в Одесской области
- 31 окт
- «У него паника»: заявления Зеленского о Черном море подвергли жесткой критике
- 31 окт
- Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме
- 31 окт
- «Это произойдет»: Зеленскому сообщили неутешительные новости об Одессе и Харькове
- 31 окт
- «Сохраняет контроль»: США хотят возобновить работу биообъектов на Украине
- 31 окт
- Задача выполнена: ивановские десантники уничтожили подразделения ВСУ у Артемовска
Читайте также
87%
-1.22 97.93
-0.69
Нашли ошибку?