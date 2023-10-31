«Путин победит»: на слушаниях в конгрессе США оценили ситуацию на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Ллойд Остин: РФ победит на Украине, если США остановят поддержку Киева

«Путин победит»: на слушаниях в конгрессе США оценили ситуацию на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

На Западе боятся показывать усталость от Украины — слабость США станет сигналом для РФ.

Россия одержит победу на украинском театре боевых действий, если Вашингтон остановит военную и финансовую поддержку Киева. Об этом предупредил шеф Пентагона Ллойд Остин в рамках слушаний в конгрессе США.

Остин обратил внимание, что Москва одержит вверх, как только российское руководство начнет ощущать усталость Запада от украинского конфликта.

«Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда (президент России Владимир) Путин победит», -прокомментировал шеф Пентагона.

Сегодня в конгрессе состоялась встреча сенатского комитета по ассигнованиям. Заседание было посвящено обсуждению президентского запроса о выделении 106 миллиардов на оказание помощи Украине и Израилю.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в конгрессе прервали протестующие.

Тема:
Спецоперация
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