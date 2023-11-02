Все в голове: может ли стресс способствовать развитию рака

К каким неожиданным выводам пришли американские ученые?

Положительное отношение к стрессу способно помочь в борьбе с раком и иными болезнями. Об этом изданию Газета.ру сообщил представитель Национального исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Минздрава, психонейроиммунолог и кандидат психологических наук Александр Блинков.

Научно доказано, что до 43% людей, больных онкологией, умирают от психологической уверенности в том, что рак и негативные эмоции опасны. Услышав о страшном диагнозе, пациенты становятся убеждены в необратимости изменений в теле и неизбежности смерти.

По мнению специалиста, стрессовая ситуация, напротив, помогает справиться с онкологией. Например, одна из реакций на ухудшение психологического самочувствия— учащенное дыхание.

Так, наблюдается нехватка кислорода — это состояние называется гипоксией. В это время может наблюдаться снижение роста клеток рака, а иммунной системе легче с ними бороться.

В работе американских ученых, на которую ссылается Блинков, приняли участие 30 тысяч человек. Те, у кого был высокий уровень стресса, имели на 43% больше шансов умереть, если они считали, что душевные переживания ухудшают их здоровье.

Напротив, те, кто испытывал сильный стресс, но не считал его вредным, имели наименьшую вероятность умереть по сравнению с любой другой группой в исследовании. В том числе — и людей, которые испытывали очень мало стресса.

Уточняется, что положительное отношение к психологическому напряжению запускает механизм храбрости — выработку окситоцина. Он дает психоэмоциональные силы для победы над онкологией и положительно сказывается на общем самочувствии.

«Окситоциновая система организма помимо обеспечения психоэмоциональной силы, восстанавливает сердечные клетки после негативного воздействия. Главная мышца организма отвечает за снабжение кровью всего организма, поэтому ее здоровье — важная составляющая успеха в борьбе с онкологией», — заключил психолог.

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