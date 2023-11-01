Шойгу: обещанных Киеву истребителей F-16 хватит примерно на 20 дней

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 51 0

Только за прошедший месяц российские военнослужащие ликвидировали 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Air Force; Пресс-служба минобороны РФ; 5-tv.ru

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Обещанного Западом числа истребителей F-16 не хватит Киеву и на месяц — ВС РФ ликвидируют их примерно за 20 дней. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках выступления на тематическом селекторном совещании.

Согласно данным оборонного ведомства, только за октябрь российские силы ликвидировали 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ в зоне спецоперации. В это число входит 37 вражеских самолетов.

«Хочу отметить, что 37 самолетов — это почти в два раза больше того количества, которое гарантировано обещано поставкам Украине по самолетам F-16», — прокомментировал Шойгу.

Министр обороны добавил, что российским силам противовоздушной обороны потребуется примерно 20 дней, чтобы избавиться от обещанной западной поставки.

В заключение Шойгу поблагодарил российских бойцов за проявленные в работе мужество и стойкость. Он обратил внимание, что они упорно защищают свою Родину.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли будущее Украины.

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