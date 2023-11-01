«В этом весь Зеленский»: Киев намерен лишить поддержки находящихся в РФ украинцев

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 159 0

Азаров: Киев намерен лишить поддержки находящихся в РФ украинцев

«В этом весь Зеленский»: Киев намерен лишить поддержки находящихся в РФ украинцев

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

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По разным подсчетам, в России находятся от трех до пяти миллионов граждан Украины.

Киевский режим намерен оставить без поддержки украинцев, находящихся в России. Об этом в своем личном блоге заявил экс-премьер министр Украины Николай Азаров.

На российских территориях сегодня проживают миллионы граждан Украины. По разным подсчетам, их от трех до пяти миллионов. По инициативе главы Незалежной Владимира Зеленского в Верховной раде был зарегистрирован проект закона о расторжении консульского соглашения с Россией.

«Зеленский этим документом лишает какой-либо защиты и заботы со стороны Украины. Хотя, чему удивляться? В этом весь Зеленский и весь киевский режим», — написал Николай Азаров.

По словам бывшего премьера, украинская сторона прекрасно научилась «разрушать», но не умеет «созидать». Более того, обратил внимание Азаров, в случае Украины даже не приходится говорить о дипломатии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем Киев проигнорировал, поэтому Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, в США предупредили Зеленского о потере еще некоторых территорий.

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