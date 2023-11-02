Путин пошутил, что санкции Запада снизят риск завоза в Россию постельных клопов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 29 0

Путин о санкциях: Чем меньше барахла, тем меньше клопов экспортируется из ЕС

Путин пошутил, что санкции Запада снизят риск завоза в Россию постельных клопов

Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

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Президент назвал абсурдными западные идеи о запрете на поставки в РФ мелких товаров.

Президент России Владимир Путин прокомментировал популярные на Западе идеи о введении запрета на поставки в Россию отверток, иголок и других мелких товаров. С одной стороны, отметил глава государства, они абсурдны, но можно найти и положительные моменты. Например, снижение риска ввоза в страну вредителей.

Свои выводы относительно ситуации российский лидер озвучил во время совещания по экономическим вопросам. Он заявил, что западные государства в результате попыток ударить по Москве наказывают сами себя. Однако он ожидает, что появятся новые ограничение, и санкционное давление на РФ будет усиливаться. Впрочем, без европейских отверток россияне смогут прожить, уверен Путин.

«Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — пошутил он.

Западные государства обрушили на Москву новые санкции и усилили атаки ограничениями после начала российской спецоперации на Украине. Более десятка пакетов были введены с февраля 2022 года, кроме того, страны НАТО регулярно поставляют военную помощь киевскому режиму и накачивают армию оружием. И продолжают это несмотря на последствия — глубокий экономический кризис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Финляндии конфисковали несколько товарных знаков российских юридических лиц.

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