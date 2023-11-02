В США арестовали четырех россиян

По заявлению американского Минюста, они обвиняются в незаконном экспорте полупроводников и электроники на сумму более семи миллионов долларов.

Американский Минюст сообщил об аресте четырех граждан Российской Федерации. Ведомство сообщает, что россияне незаконно экспортировали товары из США в РФ для использования якобы в военных целях.

«Четыре россиянина арестованы. Они обвиняются в незаконном экспорте полупроводников и электроники на сумму более 7 миллионов долларов. Эти товары связаны с поставками российским военным», — сказано на сайте иностранного ведомства.

Уголовное дело против граждан России было возбуждено в Восточном округе Нью-Йорка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин не исключил повторения похожих на подрыв «Северных потоков» рисков.