Владимир Путин заявил, что доходы россиян растут выше темпов инфляции

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Президент РФ Путин: доходы россиян растут выше темпов инфляции

Владимир Путин заявил, что доходы россиян растут выше темпов инфляции

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

Читайте нас в: Дзен Новости

За восемь месяцев показатель увеличился на 7,5%.

Доходы российских граждан растут стремительнее темпов инфляции. В течение последних восьми месяцев они увеличились на 7,5% в реальном выражении. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на совещании по экономическим вопросам.

«Увеличиваются и заработные платы в экономике, за восемь месяцев они прибавили 7,5% в реальном выражении. То есть растут заработные платы темпами выше инфляции», — сказал он.

Глава государства обратил внимание правительства и Банка России на важность эффективных скоординированных действий по снижению инфляции. Этот процесс, добавил Путин, напрямую отражается на благополучии граждан. Важно тщательно отслеживать динамику цен на социально значимые и наиболее востребованные товары и услуги, подчеркнул президент.

Прежде Банк России спрогнозировал, ускорение роста потребительских цен в РФ по итогам года на величину от 7 до 7,5%. Целевым показателем 2023 года были 4%, но этого результата добиться уже невозможно. Согласно плану финорганизации, в 2024-м изменения в денежно-кредитной политике страны позволят снизить уровень годовой инфляции до уровня от 4 до 4,5%. Так, в конце октября Центробанк уже значительно поднял ключевую ставку с 13 до 15% годовых.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как повышение ставки отразится на экономике России и ее положении в мире.

+12° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
93.28
1.26 98.44
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:46
Хозяин без дома: мошенники отняли квартиру у пенсионера МВД в Новокузнецке
6:34
Владимир Путин заявил, что доходы россиян растут выше темпов инфляции
6:18
Вячеслав Макаров о съемках в эротике: «У людей это вызовет отвращение»
6:01
Никакой депрессии: как поддержать психику в осенне-зимний период
6:00
На штурм: лучшее видео из зоны СВО за день
5:44
Что делать? Любимая работа больше не приносит удовольствия

Сейчас читают

"С пацанами проще": Матвиенко рассказал о конфликтах среди участниц "Фабрики"
Проклятье немецких Lеораrd: почему самые мощные танки Европы сгорают на фронте
Больше санкций: Чехию ожидает резкий рост цен на электроэнергию
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд