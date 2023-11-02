Молодой исполнитель исправно платит налоги и строит большие финансовые планы на будущее.

AKMAL’ (настоящее имя Акмаль Ходжаниязов) приобрел автомобиль за восемь миллионов рублей. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия» юный исполнитель рассказал, почему сначала купил машину, когда собирается приобрести свое жилье и платит ли налоги.

«Я недавно приобрел себе машину, поэтому с жильем пока что у меня пауза. Я сделаю все, чтобы эта пауза не затянулась., но я радуюсь своей покупочке», — признался певец.

По его словам, изначально план был противоположным: сперва купить квартиру, чтобы было где жить, а уже после заниматься так называемыми «понтами» в виде машины и каких-либо других предметов роскоши. Однако наступила осень, и Акмаль понял, что ему необходима машина, чтобы перемещаться по городу в такую погоду.

«В такую погоду машина — самое то. Надоело вызывать такси, ждать. А теперь сел в свою машину, доехал куда тебе надо. Это супер удобно», — отметил юный артист.

Он также подчеркнул, что исправно платит налоги, как и вся его команда. В будущем Акмаль хочет приобрести двухкомнатную квартиру недалеко от Садового кольца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему AKMAL’ назвал свой новый альбом «Сидело в мыслях» экспериментом голосовых связок.