«Внес вклад»: Ролдугин рассказал, каким человеком был Темирканов

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 357 0

Ролдугин заявил, что Темирканов внес большой вклад в музыку

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Юрий Темирканов был уникален не только в музыке. Какие у него еще были заслуги?

Народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин заявил 5-tv.ru, что народный артист СССР Юрий Темирканов навсегда останется в сердцах людей.

«Я счастлив, что был знаком с ним достаточно продолжительный срок. Счастлив, что познакомился с ним, что вошел в его мир, в его творческие мечты, миротворческие проекты. Я был его сподвижником и был от этого счастлив, потому что его проекты были всегда отмечены высокой талантливостью, которая останется, конечно, в памяти всех любителей музыки на века», — сказал композитор.

Виолончелист рассказал, что Темирканов был уникален не только в музыке, но и в общении с людьми.

«Он внес вклад в музыку, в музыкальную историю мира, потому что те произведения, те проекты, которые он провел на сцене и в филармонии, и в Кировском, и в Мариинском театре — они принадлежат человечеству. Это действительно были шедевры», — сообщил композитор.

В пример он привел «Евгения Онегина», которого поставил Темирканов. Казалось бы, ничего нового в такой работе быть не может. Но именно эта постановка была удостоена высших наград.

Народный артист СССР отличался хорошим отношением к тем, кто выполняет свою работу качественно и с упорством. А те, кто пытались юлить — не задерживались в его коллективе.

Темирканов даже перешел работать в Филармонию из оперного театра. Ролдугин считает, что таким образом его коллега хотел достичь самых больших высот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каким был творческий путь Юрия Темирканова.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
93.17
-0.11 99.00
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
Конгресс США одобрил помощь Израилю без упоминания Украины
2:32
Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам
2:14
Джакузи и теннис: по американскому ТВ показали кадры из дома Мэттью Перри
1:56
Газа полностью окружена, идет штурм: новый этап военной операции
1:38
Carlsberg вывел из России почти шесть миллиардов евро благодаря активам «Балтики»
1:20
«Внес вклад»: Ролдугин рассказал, каким человеком был Темирканов

Сейчас читают

Молодой ведущий: Макаров из «Маски» может заменить 81-летнего Маслякова в «КВН»
Миллер об уходе иностранных партнеров: «А вы знаете, ничего не произошло!»
Шик, блеск: АвтоВАЗ впервые выпустил авто с салоном из натуральной кожи - узнали цены
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд