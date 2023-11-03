Carlsberg вывел из России почти шесть миллиардов евро благодаря активам «Балтики»

Громкий пивной скандал назревает в Петербурге. Компания Carlsberg порвала все связи со своим бизнесом в России. И не пойдет на сделку с властями, которая бы узаконила передачу активов «Балтики» во временное управление Росимущества.

Указ об этом еще в середине лета подписал Владимир Путин. Вместо этого компания расторгла лицензионные соглашения и просто бросила сотрудников. А теперь вскрылись и другие интересные факты о работе зарубежной компании в России. Сюжет корреспондента «Известий» Романа Ишмухаметова.

Выпуск легендарной «Балтики 3» набирает обороты — массово идет возрождение производства отечественных сортов пива, и новый менеджмент компании строит масштабные планы развития.

«Меняем всю программу. Основной ориентир для нас — это потребитель. Мы знаем вкусы наших соотечественников, поэтому первым шагом сделали „Балтику 3“, а дальше, учитывая, что для нас основным участником процесса является потребитель, мы следующие шаги тоже будем ориентировать и ориентироваться на то, что нужно потребителю», — отметил Таймураз Боллоев, предприниматель и руководитель пивоваренной компании «Балтика».

Многотысячные трудовые коллективы впервые за долгое время уверены в завтрашнем дне. Ведь полтора года назад датские собственники, забыв о своих социальных обязательствах перед сотрудниками, решили хлопнуть дверью. По сути, оставив на произвол судьбы 8 тысяч рабочих в разных регионах страны.

Топ-менеджмент не заботила судьба специалистов, многие из которых отдали предприятию десятилетия труда. Только после введения внешнего управления — коллективы вновь вздохнули с облегчением. И вот сейчас Carlsberg обвиняет Россию якобы в краже бизнеса. Хотя ранее топ-менеджеры утверждали обратное.

«Правительство назначило временное управление и фактически взяло на себя управление нашим предприятием. Мы сохранили законные права на наши акции, но потеряли контроль в остальном», — заявлял Джейкоб Аруп-Андерсен, глава Carlsberg.

На самом деле никакого захвата не было. Датчане как владели бизнесом, так и владеют. Долгие переговоры, когда Carlsberg решил покинуть нашу страну, а в ответ Россия предложила компании оптимальные решения, зашли в тупик. Только после этого летом «Балтику» передали во временное управление Росимущества. А президентом компании был назначен ее основатель — Таймураз Боллоев.

«Есть такой источник — это единый государственный реестр юридических лиц. Вот выписка, я вам ее потом передам, откуда следует, что как владел Carlsberg 100 процентами пивоваренной компании „Балтика“, акциями, так и находится, никто ничего никуда не перевел», — уточнил Таймураз Боллоев.

Но в Carlsberg то ли случайно, то ли нет умолчали о том, что без каких-либо судебных решений изъяли собственность «Балтики» на территории Дании. Фактически просто присвоили.

«Для „Балтики“ переданы Carlsberg активы стоимостью около миллиарда долларов США. Вот такая величина, без объяснения причин. Просто нас уведомили, что данный актив теперь вам не принадлежит. Вот это как раз и есть то понятие реквизиции, на которое нужно ссылаться, нам до сих пор непонятно, с чем связан такой шаг», — отметил Боллоев.

За те 15 лет, что датчане владели «Балтикой», производство отечественных сортов снизилось в два раза. Датским собственникам было выгодно развивать производство иностранных марок. Ведь в кошельки текли еще и роялти владельцам авторских прав — то есть платили сами себе. И вот он сухой аудит.

«Если 15 лет назад „Балтика“ имела 43 процента рынка Российской Федерации, то на сегодняшний день это всего лишь 26, то есть почти в 2 раза потери. Дальше очень приоритетной для компании „Балтика“ всегда была экспортная составляющая, поэтому продукцию компании реализовывали в 79 странах. На сегодняшний день это всего лишь 37 стран», — рассказал Боллоев.

А сколько людей при этом осталось без работы.

«Ведь в составе „Балтики“ сегодня всего 8 заводов, а ведь было одиннадцать. Внешнее управление было введено, в том числе чтобы сохранить коллективы и рабочие места», — отметил корреспондент.

За все годы Carlsberg вывел из России почти шесть миллиардов евро. Зарубежные собственники не хотели развивать бизнес в чужой стране. И вот теперь «Балтика» пишет новую страницу своей истории.

Варить пиво будут из российского сырья, что придаст дополнительный импульс развитию и сельского хозяйства. Новый менеджмент компании планирует передать результаты аудита в правительство и Росимущество, чтобы власти узнали реальное положение дел в «Балтике». Долгое время собственники их скрывали.