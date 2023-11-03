«Огромная потеря»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Темирканова

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 75 0

Путин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Темирканова

«Огромная потеря»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Темирканова

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Известный деятельность искусства скончался на 85-м году жизни.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главного дирижера, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова. Телеграмма для его родных и близких опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер выразил глубокие соболезнования и слова поддержки.

«Уход Юрия Темирканова — огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба», — говорится в телеграмме.

Путин также отметил, что Темирканов посвятил свою жизнь служению искусству, высоким духовным идеалам и дарил свой талант людям. Память о нем сохранится в сердцах россиян, заключил Путин.

О смерти Юрия Темриканова стало известно в четверг, 2 ноября. Известному дирижеру было 84 года. Причины и обстоятельства смерти не назывались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда пройдет прощание с Юрием Темиркановым.

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