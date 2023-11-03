«Опыт будет»: Чарли Шин рассказал, как относится к продаже дочерью интимных фото

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Рита Миронова
Рита Миронова 30 0

Чарли Шин не критикует свою дочь из-за продажи интимных фото

«Опыт будет»: Чарли Шин рассказал, как относится к продаже дочерью интимных фото

Фото: www.globallookpress.com / Faye Sadou/AdMedia

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Наследница американского актера начала публиковать «эксклюзивный контент для взрослых» уже в 18 лет.

Американский актер Чарли Шин честно рассказал, как относится к работе 19-летней дочери на платформе OnlyFans. Как пишет, Page Six, он не сразу смог принять то, что Сэми продает свои интимные фото и видео.

«Сначала я инстинктивно отреагировал отрицательно из-за репутации этого сайта. Я подумал, что ни к чему хорошему это не приведет. Но она делает это, и опыт будет успешнее и приятнее, если ее буду поддерживать я, ее мать и другие», — заявил Чарли Шин.

Сэми начала вести аккаунт на OnlyFans год назад, когда ей было 18 лет. Подписчикам она предлагает эксклюзивный контент, а также активно ведет социальные сети, где тоже нередко демонстрирует тело.

Фото: Instagram* / samisheen

Чарли Шин признался, что ему понадобилось много времени для того, чтобы принять увлечение дочери. Знаменитость много работал над собой, пытаясь избавиться от навязчивых мыслей и критики, постоянно напоминая самому себе, что Сэми уже взрослая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валя Карнавал сменила стиль и опубликовала эротичное фото. Удивительно, но российская знаменитость - не единственная из звезд, кто решил оголиться с наступлением холодов. Модель Ирина Шейк шокировала интернет фото в мини-юбке.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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