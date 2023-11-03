Мальчику полтора года — как это возможно?

Телеведущая Эвелина Бледанс поделилась, что у нее в семье произошло пополнение — она стала крестной матерью. Об этом сообщает издание dni.ru.

«Я снова молодая мама!» — заявила знаменитость.

Мальчика зовут Гордей, ему уже полтора года, он — сын подруги звезды из Иваново. Бледанс в настоящее время снимается вместе с сыном Семеном в социальном художественном фильме про непростую историю детей с особенностями развития.

Съемки картины как раз проходят в Иваново — видимо, поэтому артистка решила заодно покрестить наследника подруги. Для нее это впервые — раньше Бледанс никогда не крестила детей из-за ответственности процесса.

Гордея она называет «третьим сыном» и подчеркивает, что у Семена есть как старший, так и младший брат. За два проведенных вместе дня артистка подарила новому члену семьи «мешок подарков», а также постаралась вложить в голову малыша «что-то доброе и хорошее».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бледанс мечтает о свадьбе живущего в Израиле старшего сына. Еще одного члена семьи звезды зовут Николай — в будущем году он отметит 30-летие.