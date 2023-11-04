Орут и пихаются: очередь выстроилась для покупки билетов на «Щелкунчика»

Время три часа ночи, а толпа ценителей прекрасного все не утихает.

Время три часа ночи, а толпа ценителей прекрасного все не утихает — в Москве у Большого театра стоит огромная очередь из желающих получить браслеты, с помощью которых можно купить билеты на новогодний балет «Щелкунчик». Корреспонденту 5-tv.ru удалось снять кадры с места событий.

По его словам, очередь составляет порядка несколько сотен человек. И это неудивительно — «Щелкунчик» давно считается одним из главных символов Нового года в Москве, уже несколько лет за билеты на балет идут нешуточные баталии. Кто-то плачет, кто-то кричит, а кто-то жалуется на перекупщиков и готов стоять часами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ушла из жизни звезда сериала «Улицы разбитых фонарей».