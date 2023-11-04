Орут и пихаются: очередь выстроилась для покупки билетов на «Щелкунчика»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 157 0

Очередь выстроилась за браслетами для покупки билетов на «Щелкунчика»

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru

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Время три часа ночи, а толпа ценителей прекрасного все не утихает.

Время три часа ночи, а толпа ценителей прекрасного все не утихает — в Москве у Большого театра стоит огромная очередь из желающих получить браслеты, с помощью которых можно купить билеты на новогодний балет «Щелкунчик». Корреспонденту 5-tv.ru удалось снять кадры с места событий.

По его словам, очередь составляет порядка несколько сотен человек. И это неудивительно — «Щелкунчик» давно считается одним из главных символов Нового года в Москве, уже несколько лет за билеты на балет идут нешуточные баталии. Кто-то плачет, кто-то кричит, а кто-то жалуется на перекупщиков и готов стоять часами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ушла из жизни звезда сериала «Улицы разбитых фонарей».

Орут и пихаются: очередь выстроилась для покупки билетов на «Щелкунчика»

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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