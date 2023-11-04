Землетрясение в Непале: вся информация о погибших
При землетрясении в Непале погибли 128 человек
Фото: www.globallookpress.com / Whitehotpix
Больше всего пострадал округ Джаджаркот.
В Непале произошло мощное землетрясение магнитудой 6. Информация по пострадавшим разнилась — кто-то говорил о 37 жертвах, кто-то заявлял, что погибших минимум 50. В данный момент агентство РИА Новости сообщает, что количество умерших возросло до 128 человек.
Больше всего пострадала западная часть Непала, преимущественно, округ Джаджаркот, неподалеку от которого и сформировался эпицентр землетрясения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вулкан-исполин Ключевской выбросил пепел на высоту 7,5 километра.
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