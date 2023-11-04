«Совершает грех»: Немоляева объяснила, почему звездные «возвращенцы» мечутся между Европой и РФ

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Алина Крылова
Алина Крылова 89 0

Актриса Немоляева пристыдила сбежавших из России артистов

«Совершает грех»: Немоляева объяснила, почему звездные «возвращенцы» мечутся между Европой и РФ

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Легенда советского кино решила не церемониться с уехавшими знаменитостями.

Народная артистка РФ Светлана Немоляева, знакомая всем по фильмам «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные» в пух и прах разнесла поведение звездных «возвращенцев». На фоне постоянных отъездов и внезапных камбэков актриса не смогла промолчать из-за происходящего беспредела.

В беседе с aif.ru артистка жестко раскритиковала некоторых особенно ярких деятелей, подчеркнув, что те взяли на душу грех, решив, что после отъезда из страны могут клясть Россию. Сильнее всех от звезды советского кино досталось одной небезызвестной телеведущей, чьи слова народная артистка назвала кощунством.

«Ну ты уехал и уехал. Зачем ты говоришь гадости про свою страну? Зачем?! Когда ты в ней что-то сделал уже, когда тебя тут любили… Но есть такие… Вот она огрызается, как маленькая собачонка, говорит гадости. Я, когда услышала ее слова, подумала: боже мой, какой ты грех совершаешь. Это бесовщина, это что-то страшное. На ней висит такая вина за эти слова, за эти убеждения», — подчеркнула Немоляева.

Бегство на чужбину и проклятия в адрес России Немоляева назвала самым страшным проступком, подметив, что уехавшим артистам никогда не удастся отмолить свои выходки. Что же касается причин такого поведения, то звезда «Служебного романа» категорично заявила: многие из них поступили так от безысходности.

«Я в ужасе, правда! В какой-то мере, я считаю, что это от беспомощности, от безысходности. Они наговорили о России ужасных слов, понаделали дел, и, думаю, из чувства гордыни теперь продолжают доказывать всем, что они якобы правы вместо того, чтоб извиниться перед своей родиной. Мне очень жалко этих людей. Запутавшиеся и несчастные они. Как бы ни хорохорились и не делали вид, что у них все распрекрасно, они лишили сами себя в жизни самого главного — своей земли», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме допустили вероятность возвращения уехавших из России. 

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