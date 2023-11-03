МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотника на Белгородскую область

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 15 0

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.

МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотника на Белгородскую область

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Белгородской области пресечена попытка атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Министерства обороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
3 нояб
МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
1 нояб
МО РФ: два беспилотника пытались атаковать Курскую область
31 окт
Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
30 окт
В Севастополе применили ПВО для отражения атаки дронов
29 окт
Над Крымом уничтожено 36 украинских дронов
29 окт
В МАГАТЭ отреагировали на атаку украинских дронов на Курскую АЭС: что с уровнем радиации
28 окт
«Прямое указание»: МИД допустил причастность Запада к атаке Киева на Курскую АЭС
28 окт
Российские силы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Орловской и Тульской областями
21 окт
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
19 окт
МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
+2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
93.04
-0.13 99.01
0.01
Дела пойдут в гору: китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября

Последние новости

21:02
В Петербурге открыли необычную станцию мониторинга воздуха
20:44
МИД РФ: закрытие Балтийского моря для России означает, что оно закроется для всех
20:26
«Слизь будет гнойной»: чем опасно лечение насморка дома
20:08
«Лучший летчик»: как ефрейтор «Мечта» отразил атаку ВСУ ценой собственной жизни
19:50
Город стал кладбищем: Израиль нанес новый удар по лагерю беженцев в секторе Газа
19:43
МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотника на Белгородскую область

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
«Она сама не может»: раскрыты тайные желания Ольги Бузовой
Есть способ: как россиянам защититься от спам-звонков
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд