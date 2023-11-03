МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотника на Белгородскую область
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.
Фото: © РИА Новости
В Белгородской области пресечена попытка атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Министерства обороны России.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей.
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