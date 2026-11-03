Пенсии досрочно и пособия раньше срока: кому в ноябре заплатят раньше и больше

5-tv.ru: стало известно о досрочной выплате пенсий в ноябре 2026 года

В связи с празднованием Дня народного единства в ноябре 2026 года произойдет досрочная выплата пенсий. Что это значит? Сколько денег получат россияне? И когда в 2026 году нужно платить налог на землю и имущество? Подробнее об этом читайте в материале 5-tv.ru.

Какого числа россияне получат в ноябре государственные выплаты?

Каждый год в России 4 ноября отмечается День народного единства. Это государственный праздник. То есть в этот день люди и организации, работающие по стандартному графику, отдыхают. В регионах РФ дата получения пенсий — 3 по 25 число. Многое зависит от города и способа получения выплат.

В связи с праздником Социальный фонд России принял решение в ноябре 2026 года досрочно произвести выплату пенсий. Это распространяется на все виды выплат. Среди них — страховые, накопительные, пенсии по старости, инвалидности и другие.

Таким образом, россиянам, которые получают пенсии 4 ноября, выплата будет перечислила 3 числа. В Соцфонде уточнили, что речь идет о гражданах, получающих деньги на банковскую карту. В декабре, выплата поступит, как обычно.

Если человек получает выплаты через Почту России, пенсия придет после 4-го числа. Доставка выплат продлится до 25 числа. В этом случае ждать пенсии по старости, инвалидности раньше положенного срока не стоит. Все произойдет по стандартной схеме.

«Если вместе с пенсией поступают другие выплаты Социального фонда, они также будут перечислены заранее. Обращаться никуда не нужно — средства придут автоматически», — сообщила пресс-служба Соцфонда.

Отдельно Соцфонд уточнил дату выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Работающие родители, которые обычно получаю деньги 8-го числа, в этот раз получат выплату на два дня раньше — 6 ноября. Это связано с тем, что 8 ноября 2026 года выпадает на воскресенье.

При этом родители малыша, которые официально нигде не трудоустроены, получат пособие раньше — 3-го числа. Еще накануне праздника перечислят выплаты на детей до 17 лет и беременным женщинам. А выплата из материнского капитала на детей до трех лет поступит уже после Дня народного единства — 5 ноября.

Что изменилось в личных финансах для россиян 1 ноября

С 1 ноября 2026 года бессрочную надбавку получили те пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет. Они начнут получать фиксированную плату в двойном размере — 19 169 рублей. Нововведение распространяется только на получателей страховой пенсии. Первая выплата должна прийти в ноябре.

Также 1 ноября размер государственного ежемесячного государственного пособия увеличился у лиц, которые имеют на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Сумма выплаты напрямую зависит от количества человек, находящихся на попечении получателя выплаты.

Если человек содержит одного иждивенца, он получит 3194 рубля, двух — 6389 рублей, а трех — 9584 рубля.

Также если в октябре 2026 года пенсионер получил первую группу инвалидности, то размер его пенсии в ноябре увеличится в двойном размере.

Важно: перерасчет происходит автоматически — обращаться в Социальный фонд с заявлением не требуется.

Когда в 2026 году россиянам нужно заплатить налоги

В течение ноября 2026 года россиянам нужно будет оплатить налоги на транспорт, землю, имущество и банковские вклады. Письма от ФНС должны поступить физлицам на Госуслугах или в кабинете налогоплательщика. Если же у россиян нет возможности получить документ в электронном виде, то почтальон доставит заказное письмо от ФНС.

Уведомления об оплате налогов приходят за 30 дней до наступления срока платежа. Оплатить налог на землю, транспорт, вклады, недвижимость можно четырьмя удобными способами:

Через Госуслуги;

В личном кабинете налогоплательщика;

В мобильно приложении банка по QR-коду из уведомления;

В банке по указанным в письме реквизитам.

Налог на землю, имущество, транспорт и банковские вклады — фиксированный.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.