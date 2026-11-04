«Единство — это несущая конструкция суверенитета»: Путин о недопустимости межнациональной розни

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Василиса Власова
Василиса Власова 29 0

По словам президента, надо быть бдительными.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
День народного единства

Президент России Владимир Путин призвал не допускать попыток разжигания межнациональной розни в стране. Об этом он заявил на пленарном заседании в рамках Международной недели «Народы России». 

«Надо быть бдительными, пресекать любые попытки подтачивания общественной стабильности и разжигания розни между людьми. Помнить, что согласие, взаимоуважение между народами России, их единство — это несущая конструкция суверенитета и независимости нашей страны», — отметил президент.

Путин заявил, что межнациональные отношения всегда требовали особого подхода — эта сфера слишком тонкая и чувствительны. При этом реальность не стоит на месте и порождает новые опасные вызовы. Президент обратил внимание на то, что забота о культуре, обычаях и языках всех народов — основа национальной политики страны.

Российский лидер добавил, что через века россияне особенно остро чувствуют важность духовного наследия предков, которое нужно беречь.

Президент России 5 октября подчеркнул, что культурное и языковое разнообразие народов России является важным фактором, способствующим укреплению единства страны. Он выразил мнение, что изучение национальных языков, культуры и истории не только не мешает единству многонационального российского народа, но и способствует его укреплению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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