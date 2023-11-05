Певица Вика Цыганова заявила, что у нее изъяли туфли и нейросеть

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 1 847 0

Супруг артистки накануне сообщил, что в их доме якобы проводят обыски.

Певица Вика Цыганова заявила, что у нее изъяли туфли и нейросеть

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Накануне муж певицы Вики Цыгановой сообщил, что в их доме якобы проводят обыски. Новостью были взволнованы поклонники и знакомые звездной семьи, ведь никаких подробностей ни у кого не было.

К дому знаменитостей даже приехала их адвокат Любовь Дручинина, но дверь никто не открыл. Да и на звонки клиенты правозащитницы не отвечали.

Однако спустя несколько часов Цыганова выложила пост в своем Telegram-канале, проинформировав общественность о том, что «обыски закончились». Якобы силовики «искали улики».

«Расходимся. Улики изъяли. Туфли и нейросеть», — написала она.

Также певица добавила, что прокомментирует произошедшее днем 5 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве.

+6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:02
Новый самолет Ил-96-400М: что известно о его характеристиках
1:41
Песков возмутился замалчиванием на Западе подрыва «Северных потоков»
1:24
Певица Вика Цыганова заявила, что у нее изъяли туфли и нейросеть
1:06
Вооруженный мужчина с двумя детьми ворвался в аэропорт Гамбурга
0:53
Минобороны: ВСУ пытались атаковать судостроительный завод в Керчи, поврежден корабль
0:33
В США среди республиканцев возникли разногласия из-за нацбезопасности страны

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
Адвокат Цыгановых заявила, что ее клиенты не выходят на связь после сообщений об обысках
В них был влюблен весь СССР: ТОП-5 самых красивых актрис советского кино
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд