Певица Вика Цыганова заявила, что у нее изъяли туфли и нейросеть

Накануне муж певицы Вики Цыгановой сообщил, что в их доме якобы проводят обыски. Новостью были взволнованы поклонники и знакомые звездной семьи, ведь никаких подробностей ни у кого не было.

К дому знаменитостей даже приехала их адвокат Любовь Дручинина, но дверь никто не открыл. Да и на звонки клиенты правозащитницы не отвечали.

Однако спустя несколько часов Цыганова выложила пост в своем Telegram-канале, проинформировав общественность о том, что «обыски закончились». Якобы силовики «искали улики».

«Расходимся. Улики изъяли. Туфли и нейросеть», — написала она.

Также певица добавила, что прокомментирует произошедшее днем 5 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемого в мошенничестве блогера Аяза Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве.